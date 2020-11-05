Лондон, , 20:46 — REGNUM Мировые цены на нефть падают в ходе торгов 5 ноября, марка Brent снова опустилась ниже $41 за баррель.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent подешевели на 43 цента (1,04%), до $40,80 за баррель. Диапазон Brent составляет $40,33 — $41,52 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI упали в цене на 54 цента (1,38%), до $38,61 за баррель. Диапазон WTI составляет $38,30 — $39,35 за баррель.

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