Москва, 6 ноября 2020, 00:26 — REGNUM Среди идей, которые высказал на инвестфоруме «Россия зовет» глава Минфина Антон Силуанов, есть и такие, которые вызывают опасения. Не вызовет ли массу негативных последствий реализация увеличения налогов на нефтяную отрасль, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Флаг России
Флаг России

Возможно, что для бюджета оказались бы и не лишними те 290 млрд. рублей, которые, по словам Силуанова может принести операция по отмене налоговых льгот, существующих в нефтяной отрасли. Только смущает его подход, когда сама операция по отмене льгот представляется как «бюджетно нейтральная», служащая лишь структурным изменениям в ответ на более тяжелые условия.

А те последствия, в виде замедления развития отрасли и увеличения безработицы, они также вписываются в схему «защитной реструктуризации», или это просто неотвратимое зло, которое придется принять как довесок к новой, наверное очень полезной, структуре? Читайте статью Галины Смирновой «Старые песни о главном Минфина РФ».