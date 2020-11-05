Подгорица, , 17:56 — REGNUM Спад экономики Черногории в 2020 году составит 14,3 процента, прогнозирует Европейская комиссия, а восстановление ожидает в 2021 году. Об этом говорится новом прогнозе ЕК.

Черногория Geologicharka

В осенних прогнозах Еврокомиссии указывается, что в следующем году рост должен составить 6,8 процента, а в 2022 году ожидается рост в 3,7 процента.

«После относительно мягкой первой волны COVID-19 весной вскоре последовала гораздо более крупная и продолжительная вторая волна. Шок оказал широкомасштабное воздействие на экономику, оказав давление не только на туризм и розничные услуги, но также на торговлю, занятость в сфере инвестиций и государственные финансы. Базовый сценарий предполагает постепенное восстановление в 2021 и 2022 годах за счет запланированных инвестиций в туризм и энергетический сектор, а также в государственную и частную строительную деятельность», — говорится в отчете.

Еврокомиссия прогнозирует, что государственный долг Черногории составит 87,3 процента ВВП в этом году, 85,6 процента в 2021 году и 83 процента в 2022 году.

Уровень безработицы в 2020 году составит 18,1 процента, в 2021 году — 16,6 процента, а в 2022 году — 15,9 процента.