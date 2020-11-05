Рязань, , 17:23 — REGNUM Заказ на подготовку обоснования инвестиций строительства нового моста через реку Оку разместили на сайте госзакупок власти Рязанской области. Начальная стоимость контракта составляет более 99,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе правительства региона.

Мост-дублёр должен появиться от автодороги «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» до дороги «Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» в Рязанском районе. Рязанская область одна из немногих в России, где существует только один мост через достаточно широкую реку. Новый объект, как ожидается, разгрузит дороги, улучшит транспортную ситуацию и сообщение областного центра с близлежащими муниципалитетами.

«Началась реальная работа по реализации «дорожной карты» строительства стратегически важного для Рязанского региона объекта — моста-дублёра через реку Ока вблизи областного центра. Этот вопрос обсуждался во время рабочей встречи с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и председателем комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андреем Макаровым в сентябре текущего года», — сказал губернатор Николай Любимов.

Заявки от подрядчиков планируют рассмотреть до начала декабря 2020 года. Проектирование моста необходимо закончить к июню 2021 года. Примерная стоимость проекта составит 6,6 млрд рублей.