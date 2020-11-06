Москва, , 02:33 — REGNUM Идея заняться интенсивным поиском хозяев для того российского государственного имущества, которое хиреет в небрежении, не нова и, разумеется, конструктивна. Почему же решение, которое предложено Минфином РФ вызывает некоторые опасения, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Флаг России

В беседе с главой УФАС Игорем Артемьевым президент России Владимир Путин согласился с тем тезисом, что современные технические средства позволяют создать удобную форму перечня госимущества, которое пора продать. Например, средства в виде сайта. Артемьев даже заверил главу государства, что для значительного облегчения покупки «залежавшегося без дела» госимущества достаточно минимальных изменений в законодательстве.