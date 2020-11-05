Загреб, , 16:40 — REGNUM В ближайшие 10 лет Хорватия инвестирует 4,5 миллиарда евро в модернизацию железных дорог. В Хорватии завершаются реализация национальной стратегии развития до 2030 года и плана восстановления на 2021−2023 годы, которые включают реконструкцию железнодорожной инфраструктуры.

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В ближайшие 10 лет планируется инвестировать 4,5 миллиарда евро, что позволит обновить до 750 километров железных дорог.

Соответствующие проекты будет реализовывать Хорватская железнодорожная инфраструктура (HŽI), которая найдет для них средства из фондов ЕС, сообщает издание Večernji list.

Утверждается, что цель проекта — оживить всю железнодорожную сеть в соответствии с европейскими стандартами, что означает повышение пропускной способности железных дорог, скорости движения и уровня безопасности.

Прогнозируемая скорость движения пассажирских поездов на этих линиях составляет 160 километров в час, а грузовые поезда смогут двигаться со скоростью 120 километров.