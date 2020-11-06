Москва, , 05:53 — REGNUM Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин еще недавно был полон пессимизма и призывал готовиться к тяжелому сценарию коронакризиса. Почему даже если действительность не подтвердит этого мрачного прогноза, учитывать его все равно необходимо, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Алексей Кудрин Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Кудрина, Минэкономразвития в своих прогнозах излишне оптимистичен и российскую экономику ждет весьма тяжелое испытание под гнетом неоднократных волн коронавируса. При этом точка зрения главы Счетной палаты не смогла переломить благостного настроения МЭР и их единомышленников в Госдуме.

Судя по принятому проекту федерального бюджета впереди у России рост ВВП уже в следующем году, который сменит спад на 3,9%, случившийся в этом году из-за эпидемии. Как же представляют себе сценарий изменения российского ВВП на ближайшие годы Счетная палата и Институт экономической политики, выпустившие свой, альтернативный прогноз? Читайте статью Галины Смирновой «Кудрин vs Путин и социально-экономический прогноз развития России».