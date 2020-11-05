Москва, , 16:23 — REGNUM Пока нельзя сказать, что на выборах президента США победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена кажется более вероятной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил экономист Михаил Хазин.

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«Пока нельзя сказать, что победа Байдена кажется более вероятной. Пока речь идет о пропаганде. В реальности там идут скрытые процессы, и они вылезут на поверхность достаточно скоро. Пока Трамп пытается заставить пересмотреть подсчет голосов без использования суда. Получится или не получится — вопрос сложный, — сказал Хазин. — Мы провели расчеты, которые показывают, что если выигрывает Трамп, то экономическая ситуация в США будет плохая, но Трамп ее удержит. Спад составит примерно 20% за два года. А вот если Байден начнет реализовывать свой план, то экономика упадет в два раза за два года. А это экономический коллапс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил, что для того, чтобы добиться победы в Верховном суде, действующему президенту Америки Дональду Трампу придется победить в судах штатов, а это будет непросто.

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