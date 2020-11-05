Джакарта, , 16:19 — REGNUM Глава агентства планирования национального развития Индонезии Сухарсо Моноарфа надеется, что положительная тенденция экономического роста в стране может сохраниться в четвертом квартале 2020 года, сообщает Antara.

«Мы надеемся, что в четвертом квартале будет тенденция к улучшению и государственное потребление вырастет», — заявил глава агентства планирования национального развития Индонезии.

По данным центрального статистического агентства Индонезии, экономический рост Индонезии в третьем квартале составил минус 3,49%, а во втором квартале — минус 5,32%.

Ожидается, что рост экономики в четвертом квартале 2020 года сохранится на уровне 5%.

Министр экономии Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что мировая экономика восстанавливается от давления пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой подтвердил, что в ближайшее время будет реализована специальная политика в отношении туристических поездок.

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