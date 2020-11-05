Подгорица, , 16:03 — REGNUM Европейский союз во время первой волны коронавируса оказал значительную поддержку странам Западных Балкан и должен подготовиться к оказанию помощи региону во время второй волны, сказал еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи, сообщает корреспондент черногорского телевидения в Брюсселе.

Выступая на конференции «Западные Балканы после 2020 года: процедуры и решения во время пандемии», Вархейи подчеркнул, что регион является приоритетом для Европейской комиссии, что будущее региона находится в ЕС, и это отвечает интересам не только Западных Балкан.

Коронавирус, добавил комиссар, показал, насколько сложна экономическая ситуация, заявив, что восстановление ЕС должно разрабатываться совместно с партнерами из Западных Балкан.

Говоря о конкретных преимуществах недавно представленного инвестиционного и экономического плана, Вархейи подчеркнул важность инфраструктурных проектов, которые будут способствовать сообщению в регионе.