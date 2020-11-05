Москва, , 16:02 — REGNUM Российский рубль заметно укрепился 5 ноября днем и в паре с долларом, и против евро. Всей своей локальной силой «россиянин» сейчас обязан капитуляции доллара на мировом валютном рынке, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По мере того как в Штатах считаются голоса в ходе президентских выборов, растет шанс на победу Джо Байдена, и это работает против гринбека.

Доллар США днем упал к 77,60 руб. и может сейчас закрепиться в пределах 77,50−78,00 руб. Однако вряд ли стоит ждать дополнительного укрепления позиций отечественной валюты: рубль фундаментально так же невзрачен, как и ранее, а итоги американских президентских выборов на него влияют весьма средне.

Текущие колебания, скорее, основаны на внешних настроениях. Евро способен встать в проторгованный диапазон 91−93 руб., что будет неплохо в текущих условиях.

Валютная качка сохранится как минимум до конца этой недели, и основное, чего не стоит делать в такой ситуации, — это совершать резких движений со сбережениями и финансами», — считает эксперт.

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