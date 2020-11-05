Москва, , 15:56 — REGNUM То, что граждане РФ начали стремительно снимать деньги со своих счетов в банках и переводить их в наличность, объясняется их опасениями по поводу стабильной работы российской банковской системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

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«С начала года в РФ наблюдается стремительный рост наличных денег на руках у населения и в кассах предприятий, — сказал он. — По данным аналитиков, этот рост составил 28,3% с начала года, а по данным Банка России, 16,9%. Причем пик роста пришелся на март-июнь, когда в стране действовали жесткие ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Связано это с несколькими факторами. Граждане опасались, что банки приостановят деятельность и они не смогут осуществлять необходимые платежи и расходы, связанные с удовлетворением текущих потребностей. Кроме того, решение о налогообложении доходов, полученных по вкладам свыше 1 млн рублей, а также падение самих ставок по вкладам, заставили ряд граждан перевести свои сбережения и накопления в наличную форму».

В дальнейшем, как пояснил экономист, с июля по сентябрь, когда были сняты карантинные ограничения, жители РФ поехали на отдых.

«Причем очень многие поехали в Крым, где из-за санкционных ограничений к оплате принимаются только карты МИР, и то не везде. Поэтому практически все отдыхающие использовали для расчетов на отдыхе наличные деньги, причем не только в Крыму, но и в других регионах массового отдыха, — заметил Марков. — Предприятия, получавшие от граждан наличные за продаваемые им товары и услуги, тоже не торопятся пока класть деньги на счета, так как они более ликвидны и не могут быть заблокированы банками, как это иногда бывает со средствами на счетах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил о том, что маловероятно, что в России продолжит расти спрос на наличные деньги.

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