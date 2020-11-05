Нижний Новгород, , 15:56 — REGNUM Нижегородские власти приобрели для нужд города 51 пассажирский автобус, работающий на экологичном газомоторном топливе. Новый муниципальный автотранспорт закуплен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отмечается, что эти автобусы имеют большую вместимость и являются низкопольными, оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием, а также приспособлены для перевозки детей в колясках и инвалидов — в каждом из них имеется специальное место для крепления инвалидных колясок и для собаки-поводыря.

В первые рейсы новые автобусы выйдут 6 ноября 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил правительство за реализацию программы по обновлению общественного транспорта в регионах.

«За последние три года за счет регионального бюджета был приобретен 581 новый автобус — для областного центра, для Дзержинска и для Арзамаса. До конца текущего года ожидаем прибытие в Нижний Новгород еще 33 таких автобусов. Это позволит обновить 15% муниципального пассажирского автопарка», — подчеркнул глава региона.