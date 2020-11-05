Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Падение курса грузинского лари на валютном рынке, которое произошло в последние дни связано с тем, что в Грузии растут политическая напряженность и радикальные настроения. Такое заявление, как сообщает пресс-служба правительства, 5 ноября сделал министр финансов Грузии Иване Мачавариани на брифинге.

«На данном этапе нет никаких объективных условий для тех колебаний курса лари, которые мы видим. Это однозначно вызвано теми ожиданиями, которые связаны с радикализмом и политической напряженностью в стране», — сказал глава минфина.

Мачавариани также отметил, что проведение массовых акций способствует распространению коронавируса, и попросил всех носить защитные маски и соблюдать дистанцию. Кроме того, он призвал протестующих не призывать к действиям, которые противоречат Конституции Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов. Акции проходят ежедневно с 1 ноября в основном в Тбилиси и Батуми.

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