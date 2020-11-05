Сеул, , 15:44 — REGNUM В октябре 2020 года валютные резервы Южной Кореи за месяц увеличились на $5,96 млрд, до $426,51 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, валютные резервы страны растут на протяжении семи месяцев подряд.

Как отмечают эксперты, рост резервов связан с ослаблением доллара, увеличением депозитов в иностранной валюте и инвестиционной прибыли.

Ценные бумаги составили $383,66 млрд, депозиты — $30,51 млрд, а золото — на уровне $4,79 млрд.

По состоянию на конец сентября Южная Корея занимает девятое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,14 трлн, на втором была Япония — $1,38 млрд, на третьем месте Швейцария — $1,01 млрд.