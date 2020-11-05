Уфа, , 15:33 — REGNUM Около 1,5 тысячи обманутых дольщиков Башкирии будут восстановлены в правах при участии Федерального фонда по защите прав дольщиков. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение по незавершенным объектам застройщиков в Башкирии: «КилСтройИнвест» (ЖК «Миловский парк»), «ИнвестКапиталСтрой» («Уфимский Крым»), СК «Квартал» и «БашИнвестДом».

По словам вице-премьера федерального правительства Марата Хуснуллина, с помощью механизмов фонда впервые в новейшей истории страны были приняты решения, которые позволят восстановить права пострадавших дольщиков, некоторые из которых ожидают свои квартиры 10−15 лет.

Сообщается, что решение о завершении строительства было принято по 24 объектам Башкирии. При этом гражданам, которые купили квартиры в домах 3 и 5 кварталов 13 — 14 ЖК «Миловский парк» (11 человек) выплатят денежные компенсации.

Отмечается, что шесть домов жилого комплекса «Миловский парк», в которых нет обманутых дольщиков, достраиваться за счет средств федерального фонда не будут.

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