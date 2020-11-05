Киев, 5 ноября 2020, 15:26 — REGNUM Падение валового внутреннего продукта Украины за девять месяцев 2020 года составило 5,5%. Об этом сказано в экономическом обзоре, опубликованном на официальном сейте министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Спад экономики Украины с января по август 2020 года составил 5,8%, напомнили в министерстве.
В министерстве отметили, что к растущим сферам экономики Украины относятся: производство потребительских товаров длительного пользования, строительство и торговля. К стагнирующим секторам экономики относятся грузовые железнодорожные перевозки и сельское хозяйство.
В министерстве экономики не меняли свою оценку итогов 2020 года для Украины — снижение уровня ВВП на 4,8%.
Напомним, 6 ноября 2020 года правительство Украины планирует представить итоги «экономического аудита» страны, а также стратегию развития до 2030 года.
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