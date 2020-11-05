Сеул, , 15:13 — REGNUM Сотрудники автомобилестроительной компании GM Korea сообщили о продлении частичной забастовки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, сотрудники первой и второй смены намерены бастовать 6, 9 и 10 ноября по четыре часа, а также отказаться от сверхурочной работы.

Напомним, что сотрудники компании проводили частичную забастовку 30 октября и 2 ноября.

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Отмечается, что повторная забастовка организована в связи с тем, что профсоюзу не удалось достичь компромисса с руководством компании относительно повышения заработной платы и улучшения условий труда.