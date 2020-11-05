Москва, , 14:52 — REGNUM Японский автопроизводитель Subaru представит рестайлинговую модель Sport Forester для российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.

Официальная онлайн-премьера Forester в модификации Sport состоится 6 ноября 2020 года. Новинка имеет ряд стилистических решений, которые не были доступны ранее. Одно из этих новшеств — это система мониторинга состояния водителя.

Снаружи новое авто можно отличить по оранжевым акцентам в рейлингах, порогах и бамперах. Также в дизайне модели можно выделить чёрную окантовку ниш противотуманных фар и чёрные колёсные диски размером 18 дюймов.

Внутри машины имеется покрытие с водоотталкивающей пропиткой и прострочкой из оранжевой нити. Также в салоне был немного изменён дизайн «приборки», а в багажнике появилась светодиодная подсветка.

В движение Sport Forester приводится оппозитной «четвёркой» производительностью 185 л. с., которая работает с приводом 4×4. В линейке моторов автомобиля может также появится агрегат STi.

Продажи Subaru Forester Sport стартуют 25 ноября 2020 года.

Ранее в России все модели компании Subaru 2020 модельного года выросли в стоимости на 30 тысяч рублей.

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