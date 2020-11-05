Москва, , 14:37 — REGNUM Поддержка Владимира Путина идеи президента Белоруссии Александра Лукашенко в приобретении месторождение нефти носит лишь характер дипломатической вежливости, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

«Идея Лукашенко не нова, более того, в Якутии уже много лет ведет добычу одна из дочек Белоруснефти. Но это ничего кардинально не меняет для Белоруссии в вопросах стоимости углеводородов.

Свободных месторождений с легко извлекаемой нефтью у России сейчас нет, а у белорусских компаний нет технологий для разработки трудноизвлекаемой нефти, тем более, для работ на шельфе, привлечение инвестиций в которые сейчас интересует российскую сторону.

Более того, вложение средств в покупку и разработку нового месторождения станет приносить отдачу ещё не скоро, а у Белоруссии и без того не очень хорошо обстоят дела с платежеспособностью уже сейчас.

А ведь уже подключен к сети первый блок БелАЭС, и уже следующей весной нужно будет начинать выплачивать взятый на нее кредит, при том, что ситуация на рынке не очень благоприятная для продажи избытков электроэнергии.

Вероятно, предложение Лукашенко было сделано из-за плохого знакомства с ситуацией в отрасли, или просто носит пропагандистский характер и адресовано внутренней аудитории.

Россия от этого предложения ничего не теряет и не приобретает, так почему бы и не высказать одобрение, лишний раз продемонстрировав готовность к поиску компромиссов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с просьбой к президенту России Владимиром Путиным с просьбой о возможном приобретении Минском месторождения нефти в РФ.

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