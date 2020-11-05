Вильнюс, , 14:35 — REGNUM В Литве по продажам в октябре 2020 года лидируют три модели итало-американского автопроизводителя Fiat. Об этом сообщает портал AutoTyrimai со ссылкой на данные государственной компании «Регитра».

В октябре 2020 года самой продаваемой новой моделью в сегменте легковых авто в Литве стал Fiat 500. В прошлом месяце в стране было реализовано 1211 экземпляров новых Fiat 500.

Второе и третье места соответственно занимают еще две модели Fiat — Panda (341 ед.) и Tipo (316 ед.). Кроме того, Fiat Doblo занял первое место в рейтинге самых продаваемых легких коммерческих машин на авторынке Литвы. В октябре там было продано 86 моделей Doblo.

В октябре на авторынке Литвы были представлены новый спортивный внедорожник Сupra Formentor и электрический внедорожник Mazda MX-30.

Напомним, в Литве по итогам октября 2020 года было реализовано 3728 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) — на 14,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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