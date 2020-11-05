Сеул, , 14:31 — REGNUM По прогнозам специалистов Корейского института финансов темпы экономического роста Южной Кореи в 2020 году составят 1,2%, а в 2021 году — 2,9%. Об этом сообщает KBS.

Специалисты отмечают, что в связи с вялым экспортом и внутренним спросом темпы экономического роста страны в текущем году будут невысокими. Однако в случае разработки и распространения вакцины, восстановлению внутреннего спроса, экспорта и инвестиций темпы роста ВВП восстановятся.

Тем не менее, специалисты допускают, что в случае разработки и распространения вакцины, улучшения мировой экономики в первой половине 2021 года темпы экономического роста Южной Кореи в следующем году могут достичь отметки 3,5%.

В частности, частное потребление вырастет на 2,7%, инвестиции в производства — на 4%, инвестиции в строительство — на 1,3%, экспорт — на 5,8%, импорт — на 4,1%.

Уровень безработицы сократится до 3,9%, а профицит платёжного баланса — $62,3 млрд.