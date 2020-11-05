Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на первый этап строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД), также известного как Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД). Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в Смольном.

Деньги пойдут на уже анонсированную транспортную развязку Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Витебским проспектом.

«Мы приступаем к реализации этого проекта совместно с банком ВТБ», — сказал губернатор Александр Беглов. Он пояснил, что трасса призвана разгрузить дороги в южной и восточной части Петербурга, снизив нагрузку на мосты через Неву.

Напомним, новая платная трасса будет начинаться от ЗСД в районе Благодатной улицы, она пересечет Неву рядом с железнодорожным мостом и Кольцевую дорогу севернее Кудрово с выходом в Ленинградскую область на трассу «Кола». Полная длина ВСД составит 27,4 км, в ее составе предполагается 11 развязок.

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Ранее сообщалось, что правительство РФ может выделить 10 млрд рублей на первый этап строительства трассы. Целиком она может стоить более 180 млрд рублей. Скоростную магистраль будут возводить по схеме государственно-частного партнерства, как и ЗСД: инвестор вложит средства, а затем получит дорогу в пользование на 30 лет, чтобы взимать с автомобилистов плату за проезд.

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