Вильнюс, , 14:17 — REGNUM В октябре 2020 года в Литве было продано 3728 новых легковых и легких коммерческих авто (сегмент LCV), что на 14,2% меньше, чем в октябре 2019 года. Об этом сообщает портал AutoTyrimai со ссылкой на данные государственной компании «Регитра».

Отмечается, что лишь в сентябре в Литве был зафиксирован рост продаж. При этом отрицательная динамика там наблюдается с марта 2020 года.

Реализация легковых машин на литовском авторынке сократилась на 16,2%, до 3 435 экземпляров, а продажи легких коммерческих автомобилей, наоборот, увеличились на 20,1%, до 293 единиц. Самые маленькие продажи авто в Литве были зафиксированы 5 октября 2020 года, когда была продана всего 31 новая машина.

Больше всего в прошлом месяце в Литве было продано машин марки Fiat. Их дилеры реализовали в количестве 1 954 экземпляров. На втором месте по популярности автомобили японского бренда Toyota. Машины данной марки литовские автолюбители приобрели в количестве 295 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Volkswagen с результатом в 218 проданных авто.

Кроме того, в октябре 2020 года в Литве было продано 189 автомобилей Skoda и 133 машины Nissan.

Ранее стало известно, что на европейском авторынке начались продажи «заряженной» спортивной версии Volkswagen Golf восьмого поколения.

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