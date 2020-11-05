Москва, , 14:14 — REGNUM Маловероятно, что в России продолжит расти спрос на наличные деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что объёмы наличных денег у граждан РФ достигли рекордных значений

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«Не думаю, что спрос на наличность будет сильно расти в дальнейшем. Те граждане, кто подвержен паническим настроениям, наличность в большинстве случаев уже сняли, — сказал Ковригин. — Само по себе увеличение наличной денежной массы в небанковской сфере серьезных последствий не несёт, если эта наличность не направляется сразу на рынок. Тем более что в условиях коронакризиса спрос на большинство товаров упал. Однако если эта наличность будет направлена на приобретение товаров и услуг, возникнут весьма серьёзные инфляционные риски».

Как пояснил Ковригин, по его мнению, рост спроса на наличность связан не только с недоверием населения к банкам.

«Это скорее показатель общего недоверия к экономике в целом и слабых надежд на её стабильное развитие», — констатировал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин заявил, что одной из причин того, что РФ резко вырос спрос на наличность, стали панические настроения населения.

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