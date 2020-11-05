Москва, , 13:54 — REGNUM Французский автопроизводитель Peugeot начнёт продажи нового кроссовера Peugeot 2008 в России до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Peugeot.

Новинка создана на модульной «тележке» CMP. Длина модели равна 4300 мм, а колесная база составляет 2600 мм. Объём багажника равен 434 л.

Внешне автомобиль выделяется широкой радиаторной решёткой с мелкоячеистой структурой и высокой линией капота с рельефными выштамповками. Также автопроизводители снабдили модель дневными ходовыми огнями в виде вертикальной линии и фонарями с тройными светодиодными полосками на корме.

Дополнительный стиль кроссоверу придают 17-дюймовые диски со сдвоенными спицами и эксклюзивные цвета для кузова (Elixir Red, Vertigo Blue и Fusion Orange). При этом в версии GT Line новый Peugeot имеет двухцветную окраску кузова.

Под капотом кроссовера функционирует мотор из семейства PureTech производительностью 100 л. с. Есть также версия автомобиля со 130-сильным силовым агрегатом.

Напомним, в сентябре 2020 года компания Peugeot провела премьеру своей самой мощной модели 508 под наименованием Sport Engineered. Агрегат этой машины состоит из двигателя внутреннего сгорания производительностью 360 л. с. и двух электрических движков.

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