Брюссель, , 13:43 — REGNUM Спад суммарного ВВП государств еврозоны в 2020 году составит не 8,7%, как ранее предполагалось в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК), а 7,8%. Такой улучшенный прогноз по этому показателю содержится в осеннем прогнозе Еврокомиссии.

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Так, в текущем году самое значительное падение ВВП ожидается в Испании — 12,4%, Италии — 9,9% и Франции — 9,4%.

При этом ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП на 2021 год. По оценкам организации, экономика еврозоны вернётся к росту, но не на уровне 6,3%, как ожидалось весной, а на уровне 4,2%.

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При этом экономика всего Евросоюза сократится, как и предполагалось ранее, на 7,4%. Возобновление роста ожидается в 2021 году на уровне 4,1%.

Что касается спада мировой экономики из-за пандемии в 2020 году, то прогноз по этому показателю Еврокомиссия также ухудшила до 3,8%. Ожидания восстановления мирового ВВП в 2021 году снижены до 4,7%.

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