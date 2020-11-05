Москва, , 13:29 — REGNUM Прошедшие в США выборы президента стали толком для срабатывания старой биржевой мудрости «покупай на слухах, продавай на фактах», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Частично ослабление рубля с июля по ноябрь объяснялось именно ожиданиями выборов, где были велики шансы одержать победу у кандидата от демократов Джо Байдена, пообещавшего расширить пакет ограничительных мер против России.

Реализация этого сценария позволяет рублю приступить к снижению заложенной в курс геополитической премии. После празднования Дня народного единства курсы доллара и евро падают на 2,2% и 1,4% до 77,65 руб. и 91,60 руб. соответственно.

В ближайшие недели тенденция по укреплению нацвалюты продолжит набирать оборот. Можно ожидать не только возврата к максимумам октября в 76 руб. и 90 руб., но и при благоприятном сценарии отыгрыша потерь августа-сентября.

К таким мыслям подталкивает отсутствие убедительной победы демократов. На текущий момент можно с высокой уверенностью утверждать, что в Сенате у них не окажется преимущества, в нижней палате они могут сократить свое лидерство.

Такое соотношение сил в Конгрессе станет препятствием для реализации замыслов Джо Байдена (его уже можно фактически признавать 46-м президентом США), по расширению санкций против России, которые, в частности могут затронуть банки и рублевый госдолг.

В ближайшее время все внимание будет сосредоточено на принятии нового пакета фискальных стимулов, который составит $1 трлн и на действиях ФРС.

Сегодня, 5 ноября, ЦБ Великобритании, Австралии и Японии расширили объем монетарной поддержки, того же ждут и от Федрезерва. Едва ли новые меры будут озвучены сегодня, но могут прозвучать конкретные сигналы, которые могут воодушевить рынки.

Подобные события не пройдут не замеченными и на рынке энергоносителей, где сегодня цены на нефть марки Brent возвращаются к $41/барр. после сорвавшейся попытки уйти в коррекцию после резкого подъема в предыдущие три дня.

Участники рынка закрывают глаза на рост предложения ливийской нефти и перспективы снятия эмбарго на поставки Ираном своей нефти, что станет возможным в эпоху президентства Байдена.

Сейчас фокус на новых фискальных и монетарных стимулах ФРС и США, что может поддержать спрос даже в условиях сохраняющейся непростой эпидемиологической ситуации в мире», — считает эксперт.

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