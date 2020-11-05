Москва, , 12:59 — REGNUM Нефть 4 ноября продемонстрировала рост более чем на 3% и достигла отметки — $41,19 за баррель. Поддержку котировкам оказали данные по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Ведомство отчиталось о сокращении запасов нефти в стране на 8 млн. баррелей. При этом совокупное производство нефти в США, на прошедшей неделе снизилось на 600 тыс. баррелей до 10,5 млн. баррелей в сутки, что также стало позитивным сигналом для нефтетрейдеров.

При этом нефть до последнего момента игнорировала неопределенность связанную с выборами президента США, результаты которых до сих пор неизвестны.

Тем не менее, 5 ноября неопределенность видимо дала о себе знать. Котировки локально снижаются, однако это падение можно назвать коррекцией.

Учитывая технику, о полноценном росте говорить не приходится, скорее наоборот, основной тренд остается нисходящим. Плюс фундаментальный факторы также пока против нефти.

Во-первых, на спрос давят локдауны в ЕС. Во-вторых, если Джо Байден победит на президентских выборах в Штатах, он может усилить ограничительные меры, которые еще больше могут ограничить спрос на нефть.

Учитывая данные факторы, не исключено медленное снижение котировок Brent к уровню $40 за баррель и ниже», — считает эксперт.

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