Сеул, , 13:00 — REGNUM На протяжении последних трех лет в Южной Корее фиксируют рост смешанных или межкультурных браков. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

В 2019 году в стране зарегистрирован 24 721 брак между гражданами Южной Кореи и иностранцами, что на 4% больше, чем годом ранее.

Доля межкультурных браков от общего количества браков в стране составила 10,3%, что на 1,1% больше, чем в 2018 году.

Известно, что в 69,3% случаев приходится на браки между мужчинами-южнокорейцами и женщинами других стран, 17,2% — между женщинами-кореянками и мужчинами других стран, 13,5% — между гражданами Южной Кореи и натурализированными иностранцами.

Между тем, в 2019 году было зафиксировано 9 868 разводов среди мультикультурных семей, что на 3,8% меньше, чем годом ранее. Доля разводов от общего показателя также сократилась на 0,5%, до 8,9%.

Тем не менее, число младенцев, рождённых в мультикультурных семьях, снижается на протяжении семи лет подряд. В 2019 году на свет появились 17 939 малыша, что на 0,8% меньше, чем в 2018 году.