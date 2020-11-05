Москва, , 12:57 — REGNUM С января по сентябрь 2020 года в Москве самым покупаемым автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) стал BMW X7. Об этом 5 ноября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным журналистов, за девять месяцев на столичном авторынке было продано 1253 модели BMW X7 на общую сумму в 8,4 млрд рублей.

На втором месте по доходности среди авто сегмента SUV в российской столице оказалась модель Volkswagen Tiguan. Её дилерам за отчётный период удалось реализовать в количестве 4125 единиц на сумму 8,2 млрд рублей. Тройку лидеров модельного рейтинга замыкает BMW X5, который разошелся на рынке Москвы в количестве 1538 экземпляров. Московские дилеры выручили в общей сложности с продажи этого авто восемь млрд рублей.

На четвёртом и пятом местах списка соответственно разместились модели Mercedes-Benz GLE-Класса (1341 ед.; 7,6 млрд рублей) и Nissan Qashqai (4958 ед.; 7,4 млрд рублей).

Всего же по итогам января — сентября нынешнего года московские автолюбители приобрели машин сегмента SUV на 213,2 млрд рублей.

Напомним, в сентябре текущего года в РФ самой доходной маркой машины сегмента SUV стал бренд Hyundai. За месяц российские автолюбители приобрели кроссоверов и внедорожников данной компании на сумму 15,04 млрд рублей.

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