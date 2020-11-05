Москва, , 12:36 — REGNUM Главная причина рост наличных средств на руках у населения России — это замедление восстановления экономики на фоне пандемии, что в свою очередь порождает неуверенность в завтрашнем дне со стороны граждан. заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Наличные Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Об этом свидетельствуют постоянно растущие ценовые ожидания населения (они достигли максимума с февраля 2019 года), при том, что оценки экспертов по динамике инфляции остаются в районе 4%.

Не последним фактором предпочтений наших граждан в пользу наличных денег явилась негибкая позиция банков по отношению к вкладчикам: низкие ставки не стимулируют склонность к сбережению.

В результате граждане делают выбор в пользу быстрой мобилизации средств при изменениях на рынке товаров и услуг для населения, а также для закупки иностранной валюты (ввиду ощущения нестабильности рубля).

Играет свою роль и определенное недоверие к банковским институтам: страх перед возможными ограничениями на выдачу денег при дальнейшем развитии кризисных тенденций. В этой ситуации наличные оцениваются как наиболее надежная форма сохранения средств.

Данный процесс носит явно негативный характер: деньги, выведенные из сферы финансовых институтов, не могут быть задействованы в реальной экономике. Это ограничивает потенциал роста ВВП России.

Конечно, наличные у населения — это отложенный спрос. В какой-то момент этот фактор окажет влияние на экономику, но это воздействие носит опосредованный характер и не предполагает быстрого результата.

Вовлечение денежных средств населения в экономический оборот — задача, без решения которой трудно перейти к устойчивому росту.

Для решения этой проблемы необходимы реальные позитивные изменения в экономике, сопровождаемые стабилизацией доходов граждан нашей страны, что погасит растущие инфляционные ожидания.

Также важен возврат банковской системы к своей базовой функции — привлекать и размещать свободные денежные средства», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало октября 2020 года на руках у граждан России находилось свыше 12,1 трлн рублей наличных денег. Рост наличных составил более 28%, что является рекордом по данному показателю.

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