Москва, , 12:23 — REGNUM На сегодняшний день Торгово-промышленной палатой продолжается реализация поручения главы государства №Пр-2199, в котором идет речь о необходимости разработки предложений по созданию условий для граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет по оформлению патентов в сфере высокотехнологичных разработок. Об этом заявил председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев.

«Советом предлагается рассмотреть следующие меры. В настоящее время срок государственной регистрации и выдаче патента на изобретение составляет 34 месяца, полезной модели — 17 месяцев, промышленного образца — 20 месяцев. Эти сроки указаны в Административных регламентах по патентованию изобретений, полезных моделей и промобразцов. Однако на практике они, безусловно, гораздо меньше и составляют примерно до 6−7 месяцев для изобретений, до 2−3 месяцев для полезных моделей и до 4 месяцев для промобразцов», — сказал Фадеев.

Он предложил установить сокращенные сроки государственной регистрации и выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, автором которых является несовершеннолетний, до одного месяца либо предусмотреть, что заявки на регистрацию соответствующего результата интеллектуальной деятельности и выдачу патента, поданные несовершеннолетними, рассматриваются в ускоренном и приоритетном порядке.

Фадеев также напомнил, что постановлением правительства РФ от 10.12.2008 г. № 941 утверждены размеры пошлин, в том числе по регистрации и выдаче патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом правилами по пошлинам не предусмотрены какие-либо льготы для несовершеннолетних авторов-разработчиков результатов интеллектуальной деятельности.

Он предложил освободить несовершеннолетних от уплаты патентных пошлины за регистрацию и выдачу патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец либо предусмотреть для них уменьшенные пошлины — например, снижение размера патентных пошлин на 50%.