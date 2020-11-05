Ярославль, , 12:23 — REGNUM Ленинский рынок в Ярославле купило зарегистрированное в Москве ООО «Дордой». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал мэрии Ярославля.

Ленинский рынок City-yaroslavl.ru

Начальная цена аукциона составила 145 270 000 рублей. На аукцион заявилось три участника — ООО «Дордой», ООО «Ринг премьер отель» и АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова». Однако торговаться ярославские участники не стали. Рынок продан по начальной цене ООО «Дордой».

Компания зарегистрирована в Москве в апреле 2020 года. Учредителем является Жумабек Салымбеков — гражданин Киргизии, депутат Бишкекского городского кенеша (аналог думы).

Дордой — это крупный международный рынок в столице Киргизии Бишкеке, его основал дядя Жумамбека Салымбекова Аскар Салымбеков. Семья Салымбековых известна в Киргизии как одна из богатейших и влиятельных. Аскар Салымбеков был губернатором Нарынской области, исполнял обязанности мэра Бишкека, с 2007 года является депутатом высшего законодательного органа Киргизской республики — Жогорку Кенеша.

Из этого можно сделать вывод, что рынок, вероятно, сохранит свое назначение. Многие ярославцы опасались, что территория будет отдана под застройку жильем.

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