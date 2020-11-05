Москва, , 12:18 — REGNUM Биржевые торги 5 ноября сопровождались ростом индекса РТС выше отметки в 1148 пунктов, сообщается на сайте Московской биржи.

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По состоянию на 11:23 мск индекс РТС повысился на 3,63% до 1148,39 пункта, следует из данных торгов Мосбиржи.

Отмечается, что биржевые индексы к 11:34 мск немного замедлили рост. Индекс РТС снизился к отметке в 1147,02 пункта (+3.5%). Индекс Мосбиржи приблизился к 2844,13 пункта (+2,07%).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре впервые с 20 июля индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился до уровня 2788,62 пункта.

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