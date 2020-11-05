Москва, , 12:14 — REGNUM Реализация новых автомобилей марки Hyundai в октябре 2020 года на российском авторынке сократилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Всего в прошлом месяце в России был продан 15 431 автомобиль корейской марки. С января по октябрь 2020 года продажи компании упали на 12%, до 129 474 экземпляров.

«Компактный кроссовер Hyundai Creta продолжает удерживать первенство по результатам продаж октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Так, в октябре текущего года на российском авторынке было продано 6688 кроссоверов Hyundai Creta, что на 22% меньше, чем в прошлом году. Вторую строчку по популярности у жителей России занимает седан Hyundai Solaris, продажи которого увеличились на 16%, до 5271 единицы.

Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Hyundai Tucson, чьи продажи в прошлом месяце выросли на 16%, до 2564 экземпляров. Четвертое и пятое места соответственно заняли Hyundai Santa Fe (338 шт.; — 67%) и бизнес-седан Hyundai Sonata (311 шт.; — 40%).

Ранее стало известно, что Hyundai представит лифтбек Mistra нового поколения в январе 2021 года.

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