Киев, , 12:06 — REGNUM Украина в 2019—2020 маркетинговом году экспортировала рекордный объем шрота и жмыха — 4,146 млн тонн.

Об этом говорится в исследовании компании Stark Shipping, которое 5 ноября цитируют украинские СМИ.

Согласно исследованию, Украина экспортирует шрот и жмых в 20 стран мира, а главным покупателем является Китай.

В документе отмечается, что за отчетный период Китай существенно увеличил импорт украинского подсолнечного шрота — до 1.773. 676 тонн (за аналогичный период прошлого года — 948.526 тонн.

«Из-за высоких импортных пошлин китайским потребителям становится невыгодно покупать американскую сою. Поэтому они проявляют интерес к украинскому подсолнечному шроту», — говорится в исследовании.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре в правительстве заявили, что Украина в настоящий момент обеспечивает продовольствием примерно 150 млн человек во всем мире.