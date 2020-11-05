Нур-Султан, , 12:03 — REGNUM По итогам октября 2020 года Казахстан отправил на экспорт 862 тыс. тонн зерна и муки, в том числе 617 тыс. тонн пшеницы. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Мешки с зерном

В Узбекистан постановлено 327,6 тыс. тонн пшеницы и муки, в Афганистан — 230,3 тыс. тонн, в Таджикистан — 150,5 тыс. тонн. Почти весь объем ячменя купил Иран. В октябре экспортировано 164 тыс. тонн пшеничной муки.

Напомним, 27 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить экспорт перерабатываемой продукции сельского хозяйства. Глава государства также поручил провести работу по расширению рынка сбыта.

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