Шумерля, Чувашия, , 11:55 — REGNUM В Чувашии администрация моногорода Шумерля планирует взять коммерческий кредит на 20 млн рублей. При этом собственные доходы города за прошлый год составили около 160 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает администрация города Шумерли. Речь идёт об оказании услуг по предоставлению кредита в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 20 млн рублей. Погасить кредит в мэрии планируют в течение 36 месяцев. Отмечается, что кредитные средства привлекаются для финансирования дефицита бюджета Шумерли.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 4 518 000 рублей. Финансирование предусмотрено в муниципальном бюджете города.

«Начальная цена контракта формируется в виде процентов за пользование кредитом, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере 7,53 процентов годовых. Установление дополнительных комиссий и любых иных платежей, помимо процентной ставки за пользование кредитом, не допускается», — отмечается, в частности, в документации.

Электронный аукцион назначен на 11 ноября.

Согласно отчёту администрации Шумерли за 2019 год, в бюджет города поступило 718 281,8 тыс. рублей, что составляет 97,3% к годовым назначениям и 137,1% к 2018 году. В структуре общих доходов бюджета основную долю занимают безвозмездные поступления — 78,3%. То есть собственные доходы города составили порядка 156 млн рублей.

Израсходовано за год 630 45,3 тыс. рублей, бюджет исполнен с профицитом в сумме 80 236,5 тыс. рублей. В прошлом году привлечено 49 100 тыс. рублей коммерческих кредитов, погашено 49 850 тыс. рублей.