Ярославль, , 13:15 — REGNUM «Группа компаний «ЕКС» проиграла электронный аукцион на право строительства дороги «Калита — Взлетная полоса — Стрельбище» на территории курорта «Ярославское взморье». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок и портал Федеральной антимонопольной службы.

Работы на Тутаевском шоссе в Ярославле — другом крупном объекте «ГК «ЕКС»

Начальная цена аукциона составляла 58,4 млн рублей. Дорога строится по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, а заказчиком выступает администрация Рыбинского района Ярославской области. Тендер был объявлен 25 сентября 2020 года.

В нём приняли участие АО «ГК «ЕКС» и ООО «Яравтодор». Обе компании предложили одинаковую цену — 57 млн 890 тыс 841 рубль. Победителем был признан «Яравтодор» — вероятно, в связи с тем, что его заявка была подана ранее.

Ранее ГК «ЕКС» выигрывала практически все крупные бюджетные тендеры в Ярославской области, в которых участвовала, причем с минимальным падением. Если заявлялись конкуренты, их заявки признавались недействительными. Но на этот раз что-то пошло не так.

«ГК «ЕКС» не согласилась с этим и подала жалобу в федеральную антимонопольную службу. Ярославское УФАС нашло нарушение в действиях заказчика. В частности, в конкурсной документации было неправомерно установлено требование к опыту подрядчика — наличие аналогичных исполненных контрактов в течение 5 последних лет. А федеральный закон предусматривает, что такие контракты должны быть исполнены ранее, чем за пять лет.

Жалоба «ГК «ЕКС» признана обоснованной, заказчик будет привлечен к административной ответственности. Но это никак не влияет на итоги аукциона, так как контракт с ООО «Яравтодор» уже заключён. Оспорить заключённый контракт теперь можно только в суде.

С чем связано такое изменение политики ярославских властей в отношении «ГК «ЕКС», остаётся только гадать. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае серьезные проблемы возникли на другом крупном объекте компании — Добрынинском путепроводе, где после реконструкции были обнаружены дефекты. Из-за этого уже открытое движение по путепроводу пришлось срочно закрыть, а власти обратились в полицию.

Интересно, что строить дорогу в «Ярославском взморье», судя по всему, будут зимой. Согласно конкурсной документации, уже в 2020 году должна быть выполнена половина работ по устройству дорожной одежды 1-го этапа строительства дороги — от деревни Калита до взлетно-посадочной полосы.

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