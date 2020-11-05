Нью-Дели, , 11:55 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan начнёт продажи нового небольшого кроссовера Magnite в конце ноября 2020 года в Индии. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Официальная премьера Nissan Magnite прошла ещё 21 октября нынешнего года. Тогда компания показала само авто и обнародовала некоторые детали о его оснащении. Однако информации о технических характеристиках автомобиля производитель не раскрыл. Теперь стали известны и эти данные.

Кроссовер построен на модульной «тележке» CMF-A. На ней уже собраны компактвэн Renault Triber и Renault Kwid. Длина новинки составляет 3994 мм, а расстояние между осями колёс равно 2500 мм. Дорожный просвет авто составляет 205 мм.

В движение автомобиль приводит однолитровый атмосферный двигатель мощностью 69 л. с., который агрегатируется с пятискоростной механической трансмиссией. В линейке агрегатов также присутствует турбированная версия модели производительностью 100 «лошадей». Этот мотор сочетается с механической коробкой передач или вариатором CVT.

Напомним, по итогам сентября текущего года российские дилеры автокомпании Nissan продали 5623 машины. Это на 24% меньше, чем год назад.

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