Тбилиси, , 11:54 — REGNUM Наибольшее отрицательное влияние на экономику Грузии в третьем квартале 2020 года оказали пандемия коронавируса и начавшиеся бои в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в отчете Нацбанка, опубликованном 4 ноября на сайте организации.

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Как говорится в документе, из-за пандемии резко сократился спрос на услуги международного туризма, что сказалось на экономике Грузии. Также сложившаяся ситуация повлияла на международную торговлю.

Отмечается, что после обострения конфликта в Нагорном Карабахе снизилась экономическая активность Армении и Азербайджана, что также повлияло на экономическую ситуацию Грузии. Как говорится в отчете Нацбанка, сложившаяся тенденция в экономике также привела к снижению уровня инфляции в стране.

«Из-за слабого спроса инфляция начала снижаться и постепенно приблизилась к целевому показателю 3%. По нашей оценке, в среднесрочной перспективе инфляция продолжит снижаться», — отметили в Нацбанке.

Напомним, по данным Национальной службы статистики Грузии, уровень годовой инфляции в стране в октябре составил 3,8%. Больше всего поднялись цены на продукты (5,5%)

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