Воронеж, , 11:43 — REGNUM Процедура наблюдения вводится на АО «172 центральный автомобильный ремонтный завод» Минобороны, который расположен в Воронеже. Решение принято Арбитражным судом Воронежской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

«Признать заявление общества с ограниченной ответственностью «Воронежтеплогаз» о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества «172 центральный авторемонтный завод» обоснованным. Ввести в отношении акционерного общества «172 центральный авторемонтный завод» процедуру наблюдения», — говорится в постановлении суда.

Суд также назначил временного управляющего. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве акционерного общества «172 центральный авторемонтный завод» назначено на 26 апреля 2021 года.

Заявление о банкротстве АО «172 центральный автомобильный ремонтный завод» было принято в ноябре 2018 года. В числе кредиторов — ООО «Кингисеппский машиностроительный завод», ООО «ПКЦ «ЭлектроКурс», НП СРО МСОПАУ, ООО «Интех», ААУ «СЦЭАУ», а также ООО «Воронежтеплогаз». Долг перед последним в 8,3 млн рублей постановлением суда включен в реестр требований кредиторов.

«172 ЦАРЗ» специализируется на ремонте и производстве военной техники (в 2011—2012 году на предприятии выпускались броневики Iveco («Рысь»)). Владельцами предприятия являются АО «Спецремонт» (51%) и Минобороны России (49%). АО «Спецремонт», которое принадлежит Минобороны, в январе 2020 года было признано банкротом.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежский завод Минобороны задолжал работникам 46 млн рублей