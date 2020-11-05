Москва, , 11:39 — REGNUM Российская компания по производству алюминия и электроэнергии En+ Group и крупнейшая майнинг-ферма в России BitRiver планируют создать совместное предприятие Bit+ для майнинга криптовалют с использованием возобновляемой энергии. Об этом сообщили в En+ Group.

Отмечается, что En+ Group обеспечит гарантированные поставки электричества площадке, а BitRiver в свою очередь займётся её операционным управлением.

Первым проектом совместного предприятия стал запуск площадки на 10 МВт в Братске Иркутской области. В планах Bit+ увеличить мощность объекта до 40 МВт.

Напомним, En+ Group — это ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Президентом и исполнительным директором компании является бизнесен Олег Дерипаска. В Сибири компания владеет акциями «Иркутскэнерго», заводами РУСАЛ в Иркутской области.

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