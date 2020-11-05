Чита, , 11:12 — REGNUM Забайкалье получило дополнительные средства в размере 213 млн рублей для выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова первого вице-премьера краевого правительства Андрея Кефера.

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«Таким образом, объем средств, предусмотренных в бюджете края на стимулирующие выплаты работающим с COVID-19 врачам составит почти 940 миллионов рублей», — уточнил чиновник.

По его словам, на сегодняшний день расходы профинансированы на 785 миллионов рублей, стимулирующие выплаты получают более 7 тысяч медицинских и иных работников, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Правительство РФ приняло решение, что и в 2021 году медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, продолжат получать поддержку от государства.

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