Москва, , 11:01 — REGNUM В Москве показатели третьего квартала 2020 года по числу заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в жилищном строительстве в два раза превышают результаты второго. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Строительство (сс) MichaelGaida

При этом результат сентября — 11 856 ДДУ в жилом фонде — стал рекордным.

«Показатель сентября превысил на 1,5% ранее зафиксированный рекордный объём договоров долевого участия, отмеченный столичным Росреестром на первичном рынке жилой недвижимости в июне прошлого года, — 11,7 тыс. ДДУ», — прокомментировал данные глава управления Игорь Майданов.

Всего в третьем квартале заключили 24 077 договоров ДДУ — на 104% больше, чем во втором, когда зарегистрировали 11 793 сделки.