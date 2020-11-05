Иваново, , 10:48 — REGNUM Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции будут проводить в Ивановской области за счёт жильцов. Как сообщили в пресс-службе региональной Службы государственной жилищной инспекции, вопрос об установлении платы за проведение профилактических мероприятий собственники жилых помещений должны в ближайшее время рассмотреть на общих собраниях.

Дезинфекция Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ранее начальник Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области Оксана Гладун совместно с заместителем главы администрации города Иваново Алексеем Мягковым провели проверки соблюдения управляющими организациями рекомендаций Роспотребнадзора по проведению дезинфекционных мероприятий в ряде многоквартирных домов, а также встретились с жителями.

«Жители указанных МКД выразили понимание необходимости проведения дезинфекционных мероприятий и рассмотрения на общем собрании собственников помещений в МКД вопроса об установлении размера платы за проведение профилактических дезинфекционных мероприятий, так как стоимость оказываемого вида услуг в соответствии с действующим жилищным законодательством не входит в состав тарифа за содержание общего имущества МКД», — сообщает пресс-служба региональной госжилинспекции.

Отметим, что в сети также появилось письмо за подписью руководителя службы государственной жилищной инспекции Ивановской области в адрес руководителей УК, ТСЖ и ЖСК с указанием о необходимости «организовать мероприятия по скорейшему проведению общего собрания с обязательным включением в повестку дня вопроса об установлении размера платы за проведение профилактических дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования многоквартирных домов».