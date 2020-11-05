Якутск, , 10:49 — REGNUM Депутаты Госсобрания Якутии 5 ноября приняли в первом чтении проект трёхлетнего бюджета республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Законопроект сформирован в условиях пандемии коронавирусной инфекции и крупнейшего мирового экономического кризиса, который влияет на экономику республики в силу экспортоориентированности крупнейших компаний Якутии», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Основные параметры госбюджета Якутии, отражённые в рассматриваемом проекте закона, составили: по доходам — 199 млрд 225 млн рублей в 2021 году, 219 млрд 132 млн рублей в 2022 году и 183 млрд 223 млн рублей в 2023 году; по расходам — 200 млрд 224 млн рублей, 220 млрд 130 млн рублей и 184 млрд 221 млн рублей. Дефицит планируется на уровне 998,5 млн рублей на три года.

Прогнозируемый объём государственного долга республики и объём рыночных заимствований в 2020—2022 годах будет находиться в рамках ограничений, установленных Бюджетным Кодексом РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные общественные слушания бюджета Приморья на 2021 год прошли в режиме онлайн 3 ноября. На этот раз обсуждение коснулось сфер культуры и спорта. Коррективы в основные параметры бюджета вносят исходя из коронавирусной ситуации.