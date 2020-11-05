Москва, , 10:40 — REGNUM Нефть 4 ноября продолжила восстановление от пятимесячных минимумов, достигнутых в начале недели в области $36,40 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Нефть марки Brent поднялась над уровнем $41 за баррель, попутно отвоевав 200-дневную скользящую среднюю. Рост забуксовал на подходе к 20-дневной средней, которая выступает ближайшей целью для быков.

Прежде всего, поддержку рынку оказала позитивная отраслевая статистика. Вслед за API, минэнерго США рапортовало о неожиданном сокращении запасов сырой нефти сразу на 8 млн баррелей, что не могло не порадовать трейдеров, которые рассчитывали на гораздо более скромный результат.

Более того, после резкого скачка неделей ранее, добыча на сланцевых месторождениях страны сократилась на 600 тыс. баррелей в день.

Также покупатели на рынке черного золота активизировались на фоне спекуляций о том, что страны ОПЕК+ могут отложить смягчение ограничений на добычу до конца первого квартала сославшись на дальнейшее снижение спроса в условиях пандемии, которая продолжает подрывать перспективы восстановления мировой экономики.

Что касается выборов, с этого фронта идет неоднозначное влияние на рынок, поскольку победа и Трампа, и Байдена несет в себе как положительные, так и отрицательные риски, которые участники рынка, судя по всему, оценят уже после оглашения окончательных итогов голосования. Пока подсчитаны далеко не все голоса, но, по уже имеющимся данным, лидирующие позиции занимает Байден.

В краткосрочной перспективе Brent, которая возобновила снижение, рискует ускорить медвежий ход, если на мировые площадки вернется бегство от рисков, поскольку отраслевые данные из США уже отыграны рынком.

Первичная цель продавцов $40,50 за баррель, где проходит вышеупомянутая 200-DMA, уже пройдена, и внимание переключается на психологический рубеж $40», — считает эксперт.

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