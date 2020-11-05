Уфа, , 10:37 — REGNUM Третий пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса подготовит правительство Башкирии. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, такое поручение дал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на заседании антикризисного штаба.

Назаров подчеркнул, что сейчас основной задачей является минимизация экономических последствий пандемии. Поэтому нужно провести анализ первого и второго пакета мер поддержки предприятий и лучшие предложения внести в третий пакет.

По его словам, 1,2 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей региона уже получили господдержку.

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